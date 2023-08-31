محافظ المنيا يناقش مشروعات المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة بمركزي سمالوط وبني مزار

يواصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "للوقوف على مستجدات الأعمال في المشروعات والتي يبلغ عددها ٣٢٦٥ مشروعاً جارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة في ٢٨ قطاعا لخدمة ٣ مليون من أهالى القرى المستهدفة البالغ عددها ١٩٢ قرية فى ٥ مراكز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومهندسي دار الهندسة .

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في ٢٨ قطاعا، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها .

وناقش المحافظ مدى جاهزية المجمعات الزراعية للتشغيل بالقرى، مؤكدا أن المجمعات الزراعية تأتي للحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالي القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان، ووجه المحافظ شركتى الغاز والاتصالات بالتنسيق لسرعة إنتهاء الأعمال والالتزام بالتوقيتات الزمنية المعدة .

كما تابع المحافظ، مع مركزى سمالوط وبنى مزار، موقف الأراضى المقترحة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» والتي سيجرى تنفيذها في ١٠٢ قرية بنطاق مركزي سمالوط وبني مزار والتى تخدم مليون ونصف المليون مواطن، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين .