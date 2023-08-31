خلال يوليو الماضي|صحة المنيا: تقديم 155 ألف خدمة في مجال التوعية والرعاية الصحية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تقديم خدماتها العلاجية والطبية من خلال تنفيذ عدد من قوافل التوعية والتثقيف الصحي لمختلف فئات المجتمع، وذلك إطار حرص الدولة على صحة وسلامة أبنائها ورفع الوعي الصحي لديهم وتقديم الرسائل الصحية السليمة تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة الصحة المدرسية خلال شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أنه تم تقديم 113ألف و50 خدمة متنوعة في مجال الرعاية الصحية، و42 ألف و390 خدمة توعية ومشورة للشباب والمراهقين من أبناء المحافظة، بينهم 12039 من الذكور و30351 من الإناث حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للشباب بموضوعات مختلفة منها (التغذية الصحية ـ الوقاية من الأمراض المعدية ـ أهمية ممارسة الرياضة).

وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية لا تألوا جهداً في تنفيذ قوافل توعوية لفئة "الشباب والمراهقين" تهدف إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين في تقديم الاستشارة والإجابة عن كل الأسئلة التي يحتاجوا لمعرفتها، والتي تمكنهم من إعطاء معلومات صحية موثقة أو التعامل مع المعلومات والسلوكيات والآثار النفسية المترتبة عن تجارب خاطئة.

