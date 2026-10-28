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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بضرورة تحديد آليات تنفيذ مقترح حماية محدودي الدخل لضمان تطبيقه

النائب فيصل الشيباني ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب فيصل الشيباني ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

شهدت  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس "الثلاثاء"، برئاسة المستشار عصام فريد تقديم مقترح من النائب الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوح لدعم محدودي الدخل.

وناشد النائب الفنان ياسر جلال، جميع القادرين من الفنانين والرياضيين والإعلاميين ورجال الأعمال والمستثمرين، القيام بدور حقيقي في مساندة المجتمع، وتعزيز ثقافة التكافل المجتمعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، ومساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد ياسر جلال، أهمية زيادة الالتزام الضريبي من خلال آلية قانونية واضحة وعادلة، مقترحًا أن تتراوح المساهمة الإضافية بين 1% و5%، وفقًا لإطار قانوني يطبق بعدالة على كبار الممولين.

وشدد على ضرورة ألا يتحمل المواطن محدود الدخل وحده أعباء مواجهة التحديات، وأن يشارك القادرون في تحمل المسؤولية المجتمعية، حفاظًا على كرامة المواطنين، وعبور المرحلة الصعبة بالتكاتف والتعاون بين الجميع.

من جانبه أشاد النائب فيصل الشيباني ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمقترح النائب الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ بشأن مناشدته للقادرين كي يدفعون من 1% إلى 5% لحماية محدودي الدخل.

وأكد الشيباني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا في حاجة إلى معرفة ما إذا كان هذا المقترح سيكون إجباري أو تطوعي، مشيرا إلى أنه مقترح جيد لتحقيق العدالة لمحدودي الدخل ، ولكننا في حاجة إلى معرفة آليات تنفيذه على أرض الواقع.

النائب فيصل الشيباني النائب الفنان ياسرجلال محدودي الدخل حماية محدودي الدخل التحديات الاقتصادية

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