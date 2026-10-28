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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين .. مستقبل وطن يواصل جولته في محافظة الفيوم

مستقبل وطن يواصل جولته في محافظة الفيوم
مستقبل وطن يواصل جولته في محافظة الفيوم

في ثاني محطات  بمحافظة الفيوم، أجرى وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، زيارة إلى ديوان عام المحافظة، التقى خلالها الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ الفيوم، وسلّمه شيكًا مالياً لسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وذلك في إطار جولات الحزب بالمحافظات، دعمًا للعملية التعليمية وتخفيفًا للأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وشهد اللقاء تبادل الدروع بين قيادات الحزب والمحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وعدد من الأمناء العام المساعدين بالأمانة المركزية، والأمناء المركزيين، والنائب عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بمحافظة الفيوم، وقيادات وأمناء الحزب التنظيميين بالمحافظة، فضلًا عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالفيوم.

سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين

ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد أن سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين يأتي ضمن جهود الحزب لمساندة الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وتتيح لأبنائها مواصلة تعليمهم.
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، مثمنًا جهود الحزب في هذا المجال.

وتأتي الزيارة ضمن جولات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالمحافظات، التي تستهدف الوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية، وتشمل دعم التعليم، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وتنظيم القوافل الطبية وتوفير الأدوية، إلى جانب دعم النشاط الزراعي وتوفير المعدات اللازمة، فضلًا عن عقد اجتماعات تنظيمية مع قيادات الحزب وكوادره.

وكانت قيادات حزب مستقبل وطن قد نفذت جولات ميدانية في عدد من المحافظات، شملت القليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج ومطروح والبحيرة والمنوفية، ضمن برنامج يستهدف تنظيم فعاليات خدمية متنوعة في قطاعات الصحة والتعليم ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

محافظة الفيوم أحمد عبد الجواد مستقبل وطن حزب مستقبل وطن محافظ الفيوم

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