خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، عن جاهزية إمام عاشور وياسر إبراهيم طبيًا للمشاركة أمام مودرن سبورت، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه الأنباء في ظل استعدادات الأهلي للمواجهة المقبلة، التي يسعى خلالها الفريق إلى استعادة الانتصارات المحلية وتصحيح المسار، بعد التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي كلفت الفريق الأحمر فقدان نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يطمح خلاله الفريق الأحمر إلى حصد النقاط الثلاث والعودة إلى طريق الانتصارات.

وتمثل جاهزية إمام عاشور وياسر إبراهيم طبيًا دفعة للفريق قبل المباراة، في انتظار موقف الجهاز الفني النهائي بشأن مشاركتهما، وفقًا لاحتياجات الفريق وخطة اللعب التي سيعتمد عليها خلال اللقاء.

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات بعد التعادل مع القناة

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تجاوز التعادل الأخير أمام القناة، بعدما انتهت المواجهة بين الفريقين بنتيجة 3-3، في لقاء شهد فقدان الفريق الأحمر نقطتين في مشواره ببطولة الدوري.

ويعمل الجهاز الفني على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، مع التركيز على تحسين الأداء الجماعي واستعادة التوازن الدفاعي والفاعلية الهجومية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام مودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع إذاعة الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة وفقًا لجدول البث المعلن.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز خلال المواجهة المقبلة، ومصالحة جماهيره بعد التعادل الأخير، خاصة مع أهمية حصد النقاط في هذه المرحلة من المسابقة، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.