مصدر بالأهلي: إمام عاشور لا يعاني من أي إصابة قبل لقاء مودرن سبورت

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لا يعاني من أي إصابة عضلية قبل مواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

إمام عاشور لا يعاني من أي إصابة قبل لقاء مودرن سبورت

وأوضح المصدر أن اللاعب جاهز طبيًا للمشاركة في المباراة، ولا توجد إصابة عضلية تمنعه من الظهور مع الفريق، مشيرًا إلى أن قرار مشاركته أو ضمه إلى قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت يعود إلى المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق.



وأضاف المصدر أن الجهاز الفني سيحسم موقف إمام عاشور وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق خلال اللقاء، في ظل سعي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن غياب إمام عاشور عن المباراة، حال حدوثه، لن يكون بسبب إصابة عضلية وفقًا للمعلومات الحالية، على أن يظل القرار النهائي بشأن مشاركته في يد المدير الفني.