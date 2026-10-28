أعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني للنادى المصري تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي و المقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد السويس الجديد.

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي

وضمت قائمة المصري محمد سيحا لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، مصطفى العش، محمد شكري لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف ، ياسين الملاح كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما يلعب الثلاثي محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، عبد الله الزياني كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، عبد الوهاب نادر ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي ، يوسف الجوهري ، مصطفى أبو الخير، علي سليمان، حسين فيصل، أحمد شرف.