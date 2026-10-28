نجم ليفربول السابق يتولى تدريب فنربخشة بشكل مؤقت

أعلن نادي فنربخشة، المنافس في الدوري التركي الممتاز، يوم الأربعاء، أن مهاجم ليفربول السابق، ديرك كاوت، سيتولى مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت، وذلك عقب استقالة المدير الفني إسماعيل كارتال.



وجاء رحيل كارتال يوم الثلاثاء، في أعقاب هزيمة فنربخشة بنتيجة 2-1 أمام غريمه التقليدي جلطة سراي.

وكان كاوت قد خاض أكثر من 200 مباراة بقميص ليفربول، قبل أن ينتقل إلى صفوف فنربخشة في عام 2012، حيث توج بلقب الدوري التركي بعد ذلك بعامين.



وسبق للاعب الهولندي ونجم ليفربول السابق تدريب نادي بيرشوت البلجيكي، بالإضافة إلى ناديي أدو دين هاج ودوردريخت في هولندا، قبل أن ينضم إلى فنربخشة في يونيو الماضي كمدرب مساعد ضمن الجهاز الفني بقيادة كارتال.



وذكر نادي فنربخشة في بيان له: "عقب استقالة إسماعيل كارتال، قرر نادينا تعيين ديرك كاوت مشرفاً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، وذلك حتى يتم الاستقرار على تعيين مدير فني جديد".



ويحتل فنربخشة حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بفارق ست نقاط عن المتصدر جلطة سراي.