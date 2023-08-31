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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 72 حالة تعد بالبناء المخالف خلال حملات مكبرة بالمنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذي وجه بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى.

وشدد، على متابعة منظومة المتغيرات المكانية وتضافر كافة الجهات المعنية من رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضى لرصد الحالات بشكل فورى بهدف التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها في المهد .

 

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من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية فى (بنى مزار - مطاي)، من إزالة 25حالة تعد منها 20حالة تعد في بني مزار بقريتي (أبوجرج - بني على) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و5 حالات تعد خارج الحيز العمراني بحي غرب وقرية مرزوق التابعة لمجلس قروي منبال بمركز مطاى، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 47 حالة تعد بالبناء المخالف منها 14 حالة تعد بقرى (قلوصنا - شوشه – منقطين – اسطال – طحا الأعمدة) وحي شرق بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة33 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى (نزلة حسين ـ طوخ الخيل - دمشير - تله - البرجاية - بني محمد سلطان) وحي غرب مدينة المنيا.

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