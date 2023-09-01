مشروع جنة مصر بالمنيا الجديدة سكن راق يضم 538 وحدة سكنية.. شاهد

تنشئ الدوله المصرية العديد من المشروعات القوميه بمدينة المنيا الجديدة التي ساهمت في تطوير المدينه وتغيير معالمها لتصبح في مصاف المدن ومقصد اما المواطنين الراغبين في السكن حيث الجمال والهدوء والطبيعه الساحرة منها مشروع جنة مصر " JANNA" والذي يتكون من 22 عمارة تضم 528 وحدة سكنية كاملة التشطيب بالمنطقه الترفيهية بالمدينة.

فالمشروع يعد احد اهم المشروعات السكنيه بالمدينه تتراوح مساحات الواحدة من 100 متر م

إلى 150 متر مربع ومحاط بسور وبوابات للأمن يضم حمام سباحة ومساحات خضراء وجميع العمارات بها مصاعد والعمارة الواحدة تتكون من أرضي + 5 أدوار متكررة.

وقال خالد نايف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة ان المدينه تضم العديد من المشروعات السكنيه العملاقه التي انشاتها الدوله خلال السنوات الماضيه والتي غيرت من شكل المدينه فالمنيا الجديدة مخططة على مساحة 31 ألفا فدان ونعمل على 6100 فدان وتم تخصيص 7 قطع أراضٍ استثمارية بها بإجمالى مساحة 113 الف و187 متر مربع بما يعادل 27 فدانا تقريباً بأنشطة خدمية استثمارية بمساحات مختلفة ( تجارى إدارى – بنك – جامعة – مركز طبى – فندق - مخازن ) لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة .

وأوضح أن قطاع الطرق والزراعة بالمدينه شهد تنفيذ أعمال تنسيق الموقع لـ2040 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ورفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء بالطرق الرئيسية والميادين بالمدينة وأعمال الطرق مرحلة ثانية لـ 85 عمارة بمنطقة 1360 فدانا، والطريق المؤدى إليها من الطريق الصحراوي ( المنيا - أسيوط ) وازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتى الحد الشمالي لكردون المدينة بطول 6.5 كيلو متر أمام منطقة الإسكان الاجتماعي، وعمارات المنحة الإماراتية، ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الرئيسية وتجميل الميادين.

يشار إلى ان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعرض المشروعات المختلفة بمدينة المنيا الجديدة وقال أن مدينة المنيا الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثاني التي تتولى وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها داخل إقليم محافظة المنيا

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 480 وحدة سكنية 20 عمارة لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي" بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وتنفيذ 144 وحدة سكنية جديدة نموذج 75 متر مربع ضمن وحدات المبادرة بمنطقة الـ1360 فدانا.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة سكنية ضمن محور الإسكان المتوسط نموذج سكن مصر بمنطقة الـ 140 فدانا.

وقال أنه تم الانتهاء من مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلا بمنطقة النوادي و 6 أسواق تجارية بمناطق مختلفة بالمدينة، كل سوق تجارية تتكون من 8 محال، وملعبي نجيلة صناعي بمنطقتي ابنى بيتك 140 فدانا ، و400 فدان



عمارات جنة مصر بالمنيا الجديدة

عمارات جنة مصر بالمنيا الجديدة