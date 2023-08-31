انتهاء المرحلة الأولى من ترميم كنيسة الأشمونين المركزية بمحافظة المنيا .. تفاصيل

‏قال الدكتور باسم جهاد المشرف على وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار، إن الأشمونين، مدينة من أهم المدن التي كانت موجودة في مصر القديمة وظهرت منذ الدولة الوسطى.

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الشاشة "الأولى المصرية"، أن جزءًا كبيرًا جدًا من المعابد الرومانية التي كانت موجودة في المدينة تمت إعادة استغلال الأعمدة الخاصة بها لإنشاء بازيليكا أو كنيسة ضخمة في المكان وتعتبر هي الكنيسة المركزية بمحافظة المنيا كلها والبازيلكا تمثل الكاتدرائية الموجودة بالموقع.

‏وأضاف نظرًا لأن الموقع على أولويات وزارة السياحة والآثار بدأنا بعمل مقترح لتشكيل بعثة مصرية أمريكية مشتركة للعمل على هذا المكان وبدأنا التفكير في كيفية إعادة ترميم هذه الأعمدة لإعادتها إلى شكلها الأصلي.