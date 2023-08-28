زاهي حواس يطالب وزارة السياحة بالتحرك لمحاولة استعادة الآثار المصرية من الخارج

طالب عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزارة السياحة بالتحرك لمحاولة استعادة الأثار المصرية من الخارج.



وقال زاهي حواس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الاثنين، إن ما حدث من المتحف البريطاني يعتبر جريمة في حق العالم أجمع، لأن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، ويجب أن تكون هناك مطالبة شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق أن تعرض فيه الآثار المصرية.

وطالب"عالم المصريات الدكتور زاهي حواس" منظمة اليونسكو، ووزارة السياحة والآثار بضرورة عمل مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني؛ لأنه غير أمين على هذه الآثار.







