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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس يطالب اليونسكو بالتحقيق في سرقة الآثار المصرية من المتحف البريطاني

زاهي حواس
زاهي حواس

علق الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار، على سرقة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، قائلًا: "إن من يمتلك الأثار هى مصر وأن أي خطأ ترميم لا بد من معاقبة المتحف، كما أن المتحف البريطاني من المفترض أنه متحف عالمي فسرقة كمية الأثار الضخمة المعلن عنها تعد عملية خطيرة جدًا.


وأضاف "حواس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الاثنين، أن سرقة الآثار المصرية من المتحف البريطاني تعتبر جريمة في حق مصر والمجتمع الدولي، موضحًا أن سرقة الأثار ليست إهانة لمصر فقط بل لكل دول الحضارات .

وطالب حواس الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والأثار بعقد اجتماع بطريقة مصغرة بوجود الدكتور مصطفى وزيرى لمحاولة إيجاد صيغة، موضحًا أنه يطالب اليونسكو بعقد مؤتمر لمناقشة هذا الموضوع للوصول للقرارات مهمه بسبب سرقة حجر رشيد الذي نحاول إسترجاعه منذ فترة.

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