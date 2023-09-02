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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسعر 260 جنيها .. منافذ جديدة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنيا

منافذ بيع اللحوم
منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.

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ففي بني مزار، أشار عماد حسن رئيس المركز إلي استمرار منافذ مبادرة محاربة غلاء الأسعار بقرية صندفا حيث تم ذبح ٤ عجول بإشراف الطب البيطرى لبيعها بأسعار مخفضة.

لافتاً إلى انه تم افتتاح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بقرية صندفا، تحت إشراف التموين، ويتوفر بالمنفذ جميع المواد الغذائية بسعر الجملة، ويخدم القرية والقرى المجاورة.

وأوضح هشام فايز رئيس المركز أن الوحدات القروية بالمركز تواصل تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهًا للكيلو، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، والتي يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.

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