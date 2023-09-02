عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة مجانا بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على السيدات

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) التى تنفذها وزارة الصحة والسكان.

يساهم في تنمية محافظة المنيا.. كل ما تريد معرفته عن محور سمالوط

حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية فى مراكز المنيا

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن هذه الحملة تهدف إلى الوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة،عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأشار أن الحملة تنفذ على مرحلتين الأولى من اليوم السبت 2 سبتمبر حتى الأربعاء 6 سبتمبر في مراكز مغاغة ومطاي وسمالوط وديرمواس وملوي والمرحلة الثانية من 10 سبتمبر حتى 14 سبتمبر فى بني مزار والمنيا وأبو قرقاص والعدوة.

أسامة القاضي محافظ المنيا الأسرة والصحة الإنجابية الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

موضوعات متعلقة

حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية فى مراكز المنيا

ترشيحاتنا

موكلتي مريضه وأطلب إخلاء سبيلها| دفاع المتهمة الثالثة بقضية طبيب الساحل

بالصور..مع اقتراب رحيله.. كيف كان صيف 2023 رعبا على العالم؟

غراب: إنفاق 6 مليارات جنيه لتوفير خدمات الإسكان بالشرقية.. و7700 وحدة سكنية للفئة المتوسطة

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

الشراكة العالمية للتعليم GPE .. كل ما تريد معرفته عنها بعد انضمام مصر لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بـ9 أمراض .. دراسة تفجر مفاجأة عن تناول اللحوم يوميا

تتاكل ولا لأ.. ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

سبب غير متوقع وراء الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي .. احذره

بفستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار على البحر

فيديو

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ