اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة مجانا بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) التى تنفذها وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن هذه الحملة تهدف إلى الوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة،عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأشار أن الحملة تنفذ على مرحلتين الأولى من اليوم السبت 2 سبتمبر حتى الأربعاء 6 سبتمبر في مراكز مغاغة ومطاي وسمالوط وديرمواس وملوي والمرحلة الثانية من 10 سبتمبر حتى 14 سبتمبر فى بني مزار والمنيا وأبو قرقاص والعدوة.