يساهم في تنمية محافظة المنيا.. كل ما تريد معرفته عن محور سمالوط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان محور سمالوط

واوضح الانفوجراف ان محور سمالوط يعد محور تنموي بطول 24 كم وعرض 21 مترًا في الاتجاهين. يضم 30 كوبريًا و17 نفقًا، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة - أسيوط) الصحراوي الغربي.

وأشار إلى أنه يعبر نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال سمالوط ويساهم في تنمية محافظة المنيا وتعزيز الربط الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر وسائل النقل الحديثة والمرافق الضرورية.