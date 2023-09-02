المنيا .. رعاية صحية وتطعيمات لعمال النظافة ضد الفيروسات بمركز مطاي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاى عن بدء تطعيم عمال هيئة التجميل والنظافة ضد فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي B، حرصاً على سلامتهم وصحتهم لحمايتهم من الإصابة بالفيروسات نتيجة التعامل المباشر مع النفايات والمخلفات، يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بالعاملين بمنظومة النظافة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم .

من جانبه، قال هشام فايز رئيس مركز مطاي، إن الوحدة المحلية استقبلت فريق تطعيم مكافحة الفيروسات الكبدية بمقر مجلس مدينة مطاي، حيث تنتقل فرق التطعيم من الإدارات الصحية لمقر المجالس المحلية، بهدف توفير الحماية اللازمة لعمال النظافة من الفيروس، لافتاً إلى أنه يجري تطعيم جميع عمال النظافة والتشجير على مستوى المركز والقرى بالجرعة الأولى، واستكمال السلسلة التطعيمية لجميع العاملين بالثلاث جرعات لتغطية الفئة المُستهدفة.