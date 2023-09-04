نقيب التمريض تسلم محافظ المنيا أسماء 40 مركزا وهميا لتدريب دخلاء المهنة

التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، باللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك بمقر محافظة المنيا، لمناقشة عدد من القضايا التى تمس مهنة التمريض.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن اللقاء تناول قضية الدخلاء علي المهنة من خريجى الكيانات والاكاديمية الوهمية وغير المرخصة، حيث سلمت نقيب التمريض لمحافظ المنيا كشفًا يضم 40 مركزًا خاص غير مرخص يقوم بتدريب دخلاء المهنة من غير المؤهلين وذلك فى محافظة المنيا.

وشددت الدكتورة كوثر محمود خلال اللقاء على خطورة المراكز غير المرخصة والأكاديميات الوهمية، على المجتمع حيث ستخرج أفراد غير مؤهلين أو مدربين على ممارسة مهنة التمريض، الأمر الذى يضر بسلامة وأمن المريض ويمس المجتمع ويعيق تطوير المنظومة الصحية.

كما أشادت نقيب التمريض، بالجهود المبذولة من محافظ المنيا لمحاربة المراكز الوهمية والعمل علي هذه القضية بصورة جيدة بالتواصل مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، للقضاء على المراكز الوهمية وتوعية المجتمع بمخاطر هذه المراكز.

وأضافت أن الإجتماع مع محافظ المنيا، تناول أيضًا تخصيص قطعة أرض لبناء أول نادى ومقر للنقابة الفرعية فى محافظة المنيا، وهو الأمر الذى رحب به المحافظ ووجه باتخاذ كافة الإجراءات حيال تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء النادى ومقر النقابة بالمنيا.

وأفادت بأن ملف الكيانات الوهمية يحظى باهتمام شديد من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث انه يتابع بشكل مستمر جهود التصدي لتلك الكيانات منذ توليه حقيبة وزارة التعليم العالي وحتى بعد توليه حقيبة وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أنه داعم لتطوير منظومة التعليم الفني للتمريض وحريص علي تخربج ممرضات وممرضين ذو كفاءة عالية.

كما تطرق الإجتماع لمناقشة انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى في مجال الصحة والتأمين الصحي الشامل الجديد والمبادرات الرئاسية التى تشمل كافة الفئات العمرية فى جميع المحافظات، والتى ساهمت فى الكشف المبكر عن الأمراض وعلاج المصابين بالمجان.

وفى ختام اللقاء، قام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكريم الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، لجهودها فى تحسين أحوال التمريض، كما أشاد المحافظ بجهود أطقم التمريض فى المنظومة الصحية.

وفى سياق أخر، نظمت النقابة العامة للتمريض احتفالية خاصة بالتمريض فى محافظة المنيا لتكريمهم والتى تأتى فى إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها واعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر.

ووجهت نقيب التمريض تحية شكر وتقدير لكافة أطقم التمريض بمصر، على دورهم وتفانيهم فى العمل، كما كرمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة المنيا من الكوادر المتميزة.