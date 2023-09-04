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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال استقباله نقيب التمريض.. محافظ المنيا يؤكد حدوث طفرة كبيرة بالقطاع الصحي

محافظ المنيا مع نقيب
محافظ المنيا مع نقيب عام التمريض

 استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، بحضور انتصار رئيف نقيب التمريض بالمنيا والدكتورة عزة حافظ العميد السابق لكلية التمريض جامعة المنيا، لمناقشة عدد من الملفات والتطورات فى قطاع الصحة والتمريض بالمحافظة.

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وأكد المحافظ خلال اللقاء، على الجهود المتميزة التى تبذلها الأطقم الطبية وأطقم التمريض، لافتا إلى أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية فى القطاع الصحى وخاصة أطقم التمريض المؤهلين على أعلى مستوى ويمتلكون كفاءة عالية تساهم فى تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة للمرضى.

وثمن المحافظ الدور المهم لنقابة التمريض، في مجال تقديم خدمة صحية جيدة بالمستشفيات المركزية والعامة والتخصصية والوحدات الصحية بالقرى .

من جانبها، قدمت الدكتورة كوثر محمود الشكر لمحافظ المنيا على دعمه المستمر لأطقم الأطباء والتمريض بالمحافظة، مؤكدةً أن النقابة تعمل كفريق واحد مع الجهات التنفيذية من وزارة الصحة، والمحافظات، والجهات التنفيذية ذات الصلة بجانب التعاون مع نقابات الأطباء والأسنان والمجتمع المدني، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحيوية، والتي في مقدمتها الخدمة الصحية.

كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بالارتقاء بمستوى أطقم التمريض بما يخدم المرضى ويحقق أفضل مستوى طبى بالمحافظة ومناقشة المستجدات والخطط المستقبلية الخاصة بمهنة التمريض، وسد العجز في بعض الأماكن وعدد الموضوعات المهنية والوظيفية لأطقم التمريض، بجانب البرامج التدريبية لرفع الكفاءة المهنية .

وفي ختام اللقاء، تبادل المحافظ مع نقيب التمريض الدروع التذكارية ، تقديرًا للجهود المتواصلة في دعم نقابة التمريض، والمساهمة الفاعلة في حل مشكلاته، ومواجهة تحدياته والتواصل المتبادل المباشر والمستمر.

أسامة القاضي محافظ المنيا الاطقم الطبية الجهات التنفيذية الصناعة والاستثمار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات الصحية عضو مجلس الشيوخ

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