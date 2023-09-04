عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه بأعضاء مبادرة "ابدأ"..

محافظ المنيا يؤكد سعى الدولة المصرية لتعزيز فرص الصناعة والاستثمار

محافظ المنيا مع أعضاء
محافظ المنيا مع أعضاء المبادرة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تسعى لتعزيز الصناعة والاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى رؤية مصر 2030.

محافظ المنيا يوجه بتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل بمشروعات "حياة كريمة"

صحة المنيا: اليوم قافلة طبية مجانية بقرية الشراينة مركز سمالوط ضمن "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعثرة بالمحافظة، بحضور أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا.

وأوضح المحافظ أن المنيا بما تمتلكه من مقومات ومناطق صناعية تسعى إلى تطويرها ودعم المشروعات المتعثرة بها ، إلى جانب وضع خطط لبحث آليات دعم المناطق الصناعية ومنها المنطقة الحرة بالمطاهرة على مساحة 306 أفدنة والمنطقة الصناعية بالسرارية في سمالوط على مساحة 22 ألف فدان. 

وأشار إلى أنه يتم عقد لقاءات دورية لمتابعة المشروعات وحصر كافة المعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين وايجاد آليات لحلها وخلق مناخ استثماري مناسب، لافتاً إلى أنه تم تقنين أوضاع 319 مشروعاً وتقديم الدعم للمشروعات على اختلافها المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر .

ووجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح المباردة وتحقيق أقصى استفادة منها لأبناء المحافظة بما تتيحه المبادرة من تيسيرات وتعاون في مجال تشجيع الصناعة والاستثمار، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لملف الاستثمار، وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، من خلال تزويدهم بقاعدة بيانات متكاملة حول كافة الأنشطة الصناعية بالمحافظة، والمشكلات التي تم رصدها، لافتاً إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام، لاستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، والوصول إلى منتج عالي الكفاءة والمواصفات.

وأوضح أعضاء المبادرة خلال اللقاء، أن المبادرة بدأت 2022 بتوجيه من القيادة السياسية وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة الحديثة، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل ووضع الحلول العاجلة للمشاكل التى تواجه المستثمرين لدفع عجلة العمل وتحسين مستوى الإنتاج وزيادة الدخل بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء الوطن ، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا إقامة مشروعات الحلول العاجلة الصناعة والاستثمار القيادة السياسية المتوسطة والصغيرة لتنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

موجة شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية في قرية "بردنوها" بمركز مطاى بالمنيا

محافظ المنيا يوجه بتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل بمشروعات "حياة كريمة"

تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالمنيا

صحة المنيا: المرور على 3656 منشأة غذائية وتحرير 1031 محضرا خلال حملات تفتيشية

ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. استمرار زراعة نباتات مثمرة وأخرى للزينة بالمنيا

ضبط 143 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

صحة المنيا: اليوم قافلة طبية مجانية بقرية الشراينة مركز سمالوط ضمن "حياة كريمة"

محمد ابن ملوي| صوت عذب يحصد العديد من جوائز القرآن الكريم بالمنيا.. شاهد

ترشيحاتنا

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. تصريح قوي لمشيرة خطاب عن الزيادة السكانية |تفاصيل

عقوبة تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 704 طرب حشيش

3 أسلحة خارقة جديدة تدخل ميدان الحرب الأوكرانية

وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

تربية الأبناء في الإسلام.. أحاديث نبوية تحث على ملاطفتهم وتقبيلهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة.. تعرف عليها

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

تايجر مكشوف.. رانيا يوسف تثير ضجة بأحدث ظهوره| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ