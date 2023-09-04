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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: اليوم قافلة طبية مجانية بقرية الشراينة مركز سمالوط ضمن "حياة كريمة"

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية مجانية اليوم الاثنين 4 سبتمبر الجارى فى قرية الشراينة بمركز سمالوط على مدار يومين، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن " لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات الطبية والعلاجية القوافل الطبية القرى الاكثر احتياجا توفير الرعاية الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية مجانية مركز سمالوط

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