رئيس جامعة المنيا يزور مستشفى الطوارئ للاطمئنان على طالبة تعرضت لحادث

قام الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بزيارة إحدى الطالبات بمستشفى الاستقبال والطوارئ الجامعي للاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من استقرارها وتوفير كامل الرعاية لها، وذلك بعد تعرضها لحادث أليم بمحافظة الغربية.

وعلى الفور وجه رئيس الجامعة بنقلها للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة، د. حسام شوقي عميد كلية الطب، ود. أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديرو ونواب المستشفى.

كما وجه رئيس الجامعة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للطالبة ومتابعة حالتها بصفة دائمة حتى تتحسن حالتها وتعافيها ومغادرتها المستشفى.

