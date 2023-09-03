راحوا الدفنة بدل الفرح| وفاة عريس بعد ساعات من توزيع دعوات زفافه بالمنيا.. تفاصيل مأسوية

فجع مركز بني مزار بالمنيا بأحداث مأساوية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث غمرت حالة من الحزن والأسى قلوب الأهالي.

رحيل شاب واعد

في حادثة مأساوية لا يمكن تصورها، توفي الشاب مصطفى مجدي أثناء فض مشاجرة بين طرفين. ما يجعل هذا الحدث أكثر حزنًا هو أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أيام قليلة من حفل زفافه المنتظر بفارغ الصبر والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل في إحدى قاعات مركز بني مزار، حيث حدثت الواقعة بعد أن كان فرغ للتو من توزيع دعاوى حفل زفافه.



الشاب مصطفى مجدي

وداعًا للبطل

وتأثرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "فيس بوك"، بمشاركات ونعي مؤثرة تنعى الفقيد الشاب مصطفى مجدي، الشاب الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة داخل مركز بني مزار بسبب تميزه في رياضة كمال الأجسام.



الشاب مصطفى مجدي

خسارة لا تُعوَّض

شعر مركز بني مزار بفقدان شاب واعد ومحبوب. فكان الشاب مصطفى مجدي ليس فقط رياضيًا متميزًا بل أيضًا إنسانًا يتمتع بروح الأخوة والمحبة. أخبار وفاته ألقت بظلال الحزن على الجميع.



رسالة وداع مؤثرة

ورحل الشاب مصطفى مجدي عن هذه الحياة بشكل مأساوي ومفاجئ، وترك وراءه قلوبًا منكسرة وأحلامًا تلاشت معه. يعبر الأصدقاء والأهل عن حزنهم العميق ويودعونه بكلمات مؤلمة ومؤثرة، في حين يتسائل الجميع عن مدى فقدانهم لهذا الشاب الرائع.

وداعًا مؤلمًا

نودع اليوم بقلوب مثقلة بالألم والحزن الكابتن مصطفى مجدي، الشاب الذي ترك بصمة لن تُنسى في قلوب الجميع. نسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وأصدقائه الصبر والسلوان.