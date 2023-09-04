محمد ابن ملوي| صوت عذب يحصد العديد من جوائز القرآن الكريم بالمنيا.. شاهد

صوت جميل رنان يضاهي عمالقة قراء القرآن الكريم والمبتهلين والمنشدين عندما تسمعه لا تسطيع أن يفارق اذنك من حلاوته وعذوبته إنه الطالب محمد محمد صابر ابن مدينة ملوي جنوب المنيا.

قال محمد صابر طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة ملوى الثانوية والذي يتميز بصوته العذب والجميل في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، إن موهبته بدأت في الظهور منذ سنوات ويقوم بتنميتها بالتدريب المستمر ويضيف انه يشترك بالعديد من المسابقات والندوات والحفلات المختلفة التي يتم تنظيمها سواء بالمنطقة الأزهرية أو مكتبة مصر العامة او مسابقات مختلفة ليشدوا بالابتهالات الدينية وقراءة القرآن الكريم بصوت جميل وعذب.

وأضاف " محمد محمد صابر " قائلا انه متفوق في الدراسة ويتمنى الالتحاق بكلية الطب واستطاع حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم وعدد كبير من الابتهالات وأنه يقوم بتنظيم وقته من أجل إتمام حفظ القرآن كاملا كما يحرص على تطوير نفسه بالتدريب المستمر ودائم الاستماع إلى كبار قراء القرآن الكريم وكبار المنشدين والمبتهلين للتعلم مننهم أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل.

ويتمنى احمد ان يحقق جميع أحلامه في المستقبل سواء بأن يكون طبيبا او الانشاد وتلاوة القرآن الكريم مشيداً بدور المنطقة الأزهرية في ثقل موهبته والتدريب المستمر له من خلال السيد هشام الخطيب الذي يقوم بتدريبه بصحبة زملائه وتقديم الدعم لهم جميعا برعاية الدكتور احمد طلب مدير الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية وكذلك المشاركة في الأنشطة والندوات التي تنظمها مكتبة مصر العامة بالمنيا برئاسة الدكتورة أمل عليوة مدير المكتبة التي تقدم كافة الدعم للمواهب ورعايتهم.

ويوضح محمد محمد صابر انه يتمني ان يكون مثل فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل والمبتهل محمد عمران ومن المدرسة الجديدة الشيخ مشاري راشد.

وحصل " محمد" علي العديد من الجوائز وشهادات التقدير فحصل علي المركز الأول في مسابقة فرسان القرآن الكريم بالصعيد وتم تكريمه من محمد عبد السلام مدير شركة سند للإنتاج الفني ودعم المواهب الشابة.



كما حصل على المركز الأول في معرض الكتاب وتم تكريمه من الدكتور احمد طلب مدير المنطقة الأزهرية في حفظ القرآن الكريم والحصول على المركز الأول في المسابقة الرمضانية في الانشاد والابتهال في مركز شباب ناصر ملوى المنيا.

وقدم محمد محمد صابر الشكر إلى والدته ووالده وأشقائه الذين يقومون جميعا بدعمه والوقوف بجانبه من أجل تحقيق أحلامه.

تكريم محمد محمد صابر

تكريم محمد محمد صابر

تكريم محمد محمد صابر