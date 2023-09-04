عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمد ابن ملوي| صوت عذب يحصد العديد من جوائز القرآن الكريم بالمنيا.. شاهد

الطالب محمد محمد
الطالب محمد محمد صابر

صوت جميل رنان يضاهي عمالقة قراء القرآن الكريم والمبتهلين والمنشدين عندما تسمعه لا تسطيع أن يفارق اذنك من حلاوته وعذوبته إنه الطالب محمد محمد صابر ابن مدينة ملوي جنوب المنيا.

قال محمد صابر طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة ملوى الثانوية والذي يتميز بصوته العذب والجميل في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، إن موهبته بدأت في الظهور منذ سنوات ويقوم بتنميتها بالتدريب المستمر  ويضيف انه يشترك بالعديد من المسابقات والندوات والحفلات المختلفة التي يتم تنظيمها سواء بالمنطقة الأزهرية أو مكتبة مصر العامة او مسابقات مختلفة ليشدوا بالابتهالات الدينية وقراءة القرآن الكريم بصوت جميل وعذب.

فرحات يتابع إنهاء اجراءات قيد طلاب الشهادات المعادلة والأجنبية بجامعة المنيا الأهلية

إلغاء الأون لاين.. محافظ المنيا: عودة العمل بالنظام المعتاد بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات

وأضاف " محمد محمد صابر  " قائلا انه متفوق في الدراسة ويتمنى الالتحاق بكلية الطب واستطاع حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم وعدد كبير من الابتهالات وأنه يقوم بتنظيم وقته من أجل إتمام حفظ القرآن كاملا كما يحرص على تطوير نفسه بالتدريب المستمر ودائم الاستماع إلى كبار قراء القرآن الكريم وكبار المنشدين والمبتهلين للتعلم مننهم أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل. 

 

ويتمنى احمد ان يحقق جميع أحلامه في المستقبل سواء بأن يكون طبيبا او الانشاد وتلاوة القرآن الكريم مشيداً بدور المنطقة الأزهرية في ثقل موهبته والتدريب المستمر له من خلال السيد هشام الخطيب الذي يقوم بتدريبه بصحبة زملائه وتقديم الدعم لهم جميعا برعاية الدكتور احمد طلب مدير الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية وكذلك المشاركة في الأنشطة والندوات التي تنظمها مكتبة مصر العامة بالمنيا برئاسة الدكتورة أمل عليوة مدير المكتبة التي تقدم كافة الدعم للمواهب ورعايتهم.

ويوضح محمد محمد صابر انه يتمني ان يكون مثل فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل والمبتهل محمد عمران ومن المدرسة الجديدة الشيخ مشاري راشد.

وحصل " محمد" علي العديد من الجوائز وشهادات التقدير فحصل علي المركز الأول في مسابقة فرسان القرآن الكريم بالصعيد وتم تكريمه من  محمد عبد السلام مدير شركة سند للإنتاج الفني ودعم المواهب الشابة.


كما حصل على المركز الأول في معرض الكتاب وتم تكريمه من الدكتور احمد طلب مدير المنطقة الأزهرية في حفظ القرآن الكريم والحصول على المركز الأول في المسابقة الرمضانية في الانشاد والابتهال في مركز شباب ناصر ملوى المنيا.

وقدم محمد محمد صابر الشكر إلى والدته ووالده وأشقائه الذين يقومون جميعا بدعمه والوقوف بجانبه من أجل تحقيق أحلامه.

 

تكريم محمد محمد صابر
تكريم محمد محمد صابر
تكريم محمد محمد صابر
تكريم محمد محمد صابر
تكريم محمد محمد صابر
تكريم محمد محمد صابر
تكريم محمد محمد صابر
تكريم محمد محمد صابر
الإبتهالات الدينية الإنشاد والابتهال القرآن الكريم تلاوة القرآن الكريم قراء القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

الأمطار قادمة خلال ساعات استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بطقس اليوم

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

من غير ولا جنيه|الحكومة تعلن مفاجأة سارة بشأن مصاريف المدارس لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

فرحات يتابع إنهاء اجراءات قيد طلاب الشهادات المعادلة والأجنبية بجامعة المنيا الأهلية

ترشيحاتنا

لا تغادروا منازلكم.. أمطار غزيرة تضرب أسبانيا وتحذيرات عاجلة من السلطات

استمرار صرف معاش سبتمبر من بنك ناصر |اعرف موعد الزيادة الجديدة

علي جمعة: 6 كلمات لا توجد قوة مؤثرة مثلهم في الكون

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

محمد ابن ملوي| صوت عذب يحصد العديد من جوائز القرآن الكريم بالمنيا.. شاهد

نسخة بي واي دي الكهربائية الجديدة DYNASTY بسعر لا يصدق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 طرق لخفض الأنسولين في الجسم| تعرف عليها

تسبب التسمم.. 5 أطعمة احذر من تسخينها

بعد هدف صلاح.. كيف ردت جماهير ليفربول على العروض السعودية

بالأحمر القصير.. منى زكي تظهر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ