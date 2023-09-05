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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"بلدي أمانة".. القومي للمرأة بالمنيا يواصل تنفيذ حملة طرق الأبواب بـ10 قرى

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، في تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان " بلدي أمانة "، بهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

 

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من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن الحملة تستهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع من السيدات والرجال والأطفال تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 2250 زيارة في 10 قرى ب3 مراكز ( ملوى – المنيا – مطاي ) واستهدفت الحملة 7200 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين، وعدد من القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

جدير بالذكر، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت في الأول من شهر أغسطس الماضى، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

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