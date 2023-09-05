إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بأبوقرقاص بالمنيا

أصيب 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل قرية بني حسن بأبوقرقاص واسفر الحادث عن مصابين.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.