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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا  تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من بوابة الرسوم بمركز المنيا واسفر الحادث عن مصابين جميعهم من محافظة الجيزة.


علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز المنيا إلى موقع الحادث تبين إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.
 

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