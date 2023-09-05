تماثل 70 شخصا للشفاء إثر تناولهم وجبة فاسدة بحفل زفاف بالمنيا

تماثل 70 شخصا بعد إصابتهم بالتسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة في حفل زفاف بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول العشرات من المواطنين لاستقبال المستشفى العام مصابون بحالة إعياء ومغص وقيء، ادعاء تناول وجبات غذائية خلال حفل زفاف بإحدى قرى مركز مغاغة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى القرية والمستشفى، وتبين إصابة 97 شخصًا من أعمار مختلفة بتسمم غذائي، حيث تناولوا وجبة غذائية خلال حفل عرس، بإحدى قرى المركز تماثل 70 شخصا منهم للشفاء.

وأكد المصابون تعرضهم لحالة قئ ومغص وآلام بالبطن عقب تناول وجبة غذاء عبارة عن لحوم وخضروات.

تم إجراء إسعافات عاجلة للمصابين، وخروج 70 % من المصابين وجاري استكمال علاج باقي المصابين تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق