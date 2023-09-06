إيقاف أعمال تعديل شقة خلال حملة تفتيشية مفاجئة بمركز ملوى في المنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميداني للارتقاء بالحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومنع المخالفات وإزالة جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، أكد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الوحدة المحلية تمكنت من إيقاف أعمال تعديل شقة بالدور الثالث العلوى بعمارة التأمينات في حي شمال المدينة 2، وذلك خلال حملة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.