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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 75 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 75 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية ، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين .

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 75 مخالفة منها 67 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 8 مخالفات (عدم الإعلان عن الأسعار – سلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من الأسعار المقررة – شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.

 

إحتكار السلع الأسواق والمخابز الحملات الرقابية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين مجلس الوزراء مراقبة الأسعار

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