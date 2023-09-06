بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

تسمم نحو 100 شخصـ خلال حفل زفاف، أقيم في إحدى قرى محافظة المنيا، في صعيد مصر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن 98 من أهالي قرية في مركز مغاغة، بالمنيا، تعرّضوا للتسمم الغذائي؛ بعد تناولهم وجبات فاسدة، في أثناء مشاركتهم في حفل زفاف.

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واستقبل مستشفى مغاغة المركزي، عشرات المواطنين، وهم في حالة إعياء شديد، ومصابون بحالة مغص وقيء.

وأخطر المواطنون إدارة المستشفى، بأنهم أصيبوا بالتسمم؛ إثر تناول وجبات غذائية خلال حفل زفاف كانوا يحضرونه؛ الأمر الذي استدعى إخطار الجهات الأمنية بالمحافظة، لتحري الأمر من قبل المباحث الجنائية، فيما باشر الأطباء وفرق التمريض عملهم.