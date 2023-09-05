إجراء 57 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء 57 ألف و675 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 16 ألف و240 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات على مدار الـ 8 أشهر الماضية، منها 9803 عملية جراحة عيون، و 1303 جراحة مخ وأعصاب و 829 عملية جراحة أورام، و 3357 قسطرة قلبية، 223 أوعية دموية وقسطرة طرفية، و 223 قلب مفتوح، و 223 جراحة عظام، و 421 قسطرة بالمخ، و 56 زراعة قوقعة.

وأوضحت الدكتورة ايريني عادل نجيب، مسئول قوائم الانتظار بالمديرية، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة، وهي «مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى المنيا الوطني و مستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصي».