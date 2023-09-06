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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 130 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

كثفت الوحدات المحلية جهودها في تنظيم حملات إزالة التعديات والمتابعة الميدانية داخل المراكز والقرى، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية. 

وأسفرت الحملات عن إزالة 130 حالة تعد على مستوى المحافظة التسعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لرصد جميع حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

 

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من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز “مغاغة ـ العدوة ـ مطاى - سمالوط - بنى مزار”، 87 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية، منها 35 حالة تعد بقريتي “آبا ـ شارونة” وحي شرق مدينة مغاغة، وحالة تعد في المهد خارج الحيز العمراني بالعدوة، و7 حالات تعد بقرى “منبال ـ إبوان ـ أبو عزيز- حلوة” بمطاي، و12 حالة بقرى “قلوصنا - شوشة - منقطين” بمركز سمالوط، و32 حالة تعد خارج الحيز العمراني بالأحياء الرئيسية وبقريتى أبوجرج وصندفا بمركز بنى مزار، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز “المنيا ــ أبوقرقاص - ديرمواس - ملوى”، من إزالة 43 حالة تعد، منها 13 حالة تعد بناء بدون ترخيص في قرى “البرجاية - دمشير - بنى محمد سلطان - تلة - طوخ الخيل”، وحى غرب مدينة المنيا، وحالة تعد بالبناء بدون ترخيص بقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص، و4 حالات بقرى “دلجا - نزلة البدرمان - بنى حرام” بمركز ديرمواس، كما تمت إزالة 15 حالة تعد بالبناء المخالف بقرى “ابشادات ـ البرشا ـ دروة” بمركز ملوى. 

وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

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