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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 132 محضرا خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمنيا

حمله لإزالة الاشغالات
حمله لإزالة الاشغالات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الاشغالات أسفرت عن تحرير 40 محضر إشغال متنوع، خلال حملة مكبرة بشوارع المدينة أسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تحرير 28 محضر إشغال طريق خلال حملة بقرية صفط الخمار وتم التنبيه على المواطنين بعدم إشغال الطريق، إلى جانب تمهيد الطرق الرئيسية بالجليدر استجابة لطلبات المواطنين.

وفى مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات بأحياء غرب وجنوب المدينة حيث شملت الحملة (شارع الجمهورية - شارع بورسعيد - شارع النادي الرياضي)، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير92 محضر إشغال منها 75 إزالة إدارية و17 محضر إشغال، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

 

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