عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا وشركة مياه الشرب يوقعان بروتوكول لتنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

جامعة المنيا وشركة
جامعة المنيا وشركة مياه الشرب يوقعان بروتوكول

وقع الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الزراعة بالجامعة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ممثلاً عنها المهندس رجب السعيد علي جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا. 

مبادرة "سلامتك تهمنا" تصل المنيا لنشر الوعي بالصحة المهنية

إيقاف أعمال تعديل شقة خلال حملة تفتيشية مفاجئة بمركز ملوى في المنيا

حضر توقيع البروتوكول الدكتور حمدان إبراهيم محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور محي الدين محمد عبد العظيم وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس الفريق العلمي لصياغة بنود البروتوكول، والمهندس رجب السعيد علي جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، المهندس جلال عبد الجيد، مدير عام الادارة الزراعية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

وأشار الدكتور عصام فرحات أن البروتوكول يأتي تفعيلا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 100 مليون شجرة، بناء على تخصيص 96 فدان لصالح شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ محطة معالجة الحمأة بالظهير الصحراوي الغربي التي تقوم بمعالجة الحمأة وإنتاج الكمبوست والمخصبات الزراعية.

موضحاً بأن البروتوكول يهدف إلى وضع الإطار العام الملائم الذي يتم من خلاله تنسيق التعاون بين الطرفين للمساعدة في تحقيق أهدافهما على ضوء خطة عمل مشتركة في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، ودعم البرامج التطويرية، والثقافية، التي تم الاتفاق عليها بينهما، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية والتي اشتملت على عقد المؤتمرات المتخصصة والندوات وورش العمل، الدورات التدريبية، وتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث والدراسات.

وأعرب د. فرحات عن اعتزاه بالتعاون مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتحقيق الهدف المشترك بينهما لخدمة أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
 

100 مليون شجرة البحث العلمي البروتوكول الدراسات العليا والبحوث الظهير الصحراوي الغربي توقيع البروتوكول زراعة 100 مليون شجرة لرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة زراعة 100 مليون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

بعد علاقتها المحرمة مع عشيقها.. حالة واحدة لإنقاذ المتهمة من الحبس|خطوات مثيرة

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنيا يبحث المستقبل الأكاديمي لتطوير كليات التربية الرياضية

تحرير 119 محضرا تموينيا وضبط مصنع بدون ترخيص خلال حملات تفتيشية بالمنيا

إزالة 130 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

تحرير 132 محضرا خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمنيا

إيقاف أعمال تعديل شقة خلال حملة تفتيشية مفاجئة بمركز ملوى في المنيا

ضبط 75 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

المنيا تسابق الزمن لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

إجراء 57 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

ترشيحاتنا

أول قرار رسمي في كارثة انهيار عقار حدائق القبة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

دولة محورية وبوابة لإفريقيا.. ما دلالات زيارة وزير الخارجية الياباني إلى مصر؟

اتفاق بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية

بسبب محمد صلاح |كبير الآثاريين يوجّه رسالة للقيادة السياسية بالدولة .. خاص

السياحة: 294 منشأة فندقية ومركز غوص ويخوت سفاري تحصد شهادات الاستدامة البيئية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ