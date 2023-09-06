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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مبادرة "سلامتك تهمنا" تصل المنيا لنشر الوعي بالصحة المهنية

صدى البلد

اطلقت مديرية العمل بمحافظة المنيا مبادرة "سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت بمختلف القطاعات ، وذلك داخل مصنع المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية ،وكذلك تسليم  150 عقد عمل لسيدات من أبناء المحافظة وذلك للعمل بمصنع الجيزة للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تحرص على  العمل على نشر مبادرة "سلامتك تهمنا"  على أوسع نطاق،كونها مبادرة وطنية تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتأمين بيئة العمل في القطاعات المختلفة بما يُسهم في زيادة الإنتاج ، والتأكيد على أهمية دور المديريات في توفير مزيد من فرص العمل للشباب داخل منشآت القطاع الخاص للحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضح محمد صلاح مدير المديرية  ، أن الندوة تناولت  شرح موضوعات المبادرة من أجل لخلق بيئة عمل أمنة، وحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.

وألقى المحاضرات بالندوة الكيميائي عبدالله خفاجي الموجه بإدارة السلامة والصحة المهنية ، بالاشتراك مع المهندس أحمد عبد الشافي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة ، بالإضافة إلى تسليم عقود العمل لسيدات بمصنع للملابس الجاهزة في إطار خطة الوزارة والمديرية  للتدريب من أجل التشغيل ،ودمج المتدربين خريجي الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية في مجال التفصيل والخياطة في سوق العمل لتخفيض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة لهم منشآت القطاع الخاص .

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