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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير محطتى صرف صحي

محطة صرف صحى شارع
محطة صرف صحى شارع الصفصافة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة المتابعات الميدانية للمشروعات الخدمية خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية تلبية لاحتياجات المواطنين، فى أقرب وقت ممكن ، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بقرى الريف المصري والحفاظ على البيئة والصحة العامة وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين .

 

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من جانبه، تفقد اللواء أ.ح هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية صفط الخمار، والتي تخدم عددا كبيرا من السكان بقريتى قمجر ودمشاو هاشم، للوقوف على معدلات التنفيذ، وإنجاز الأعمال في الوقت المحدد لها للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفى سمالوط، قام الدكتور سعيد محمد رئيس المركز بتفقد مشروع الصرف الصحى بشارع الصفصافة ، لمتابعة أعمال تغيير الخط الرئيسى.

 

وأكد على بذل أقصى جهد لسرعة الانتهاء من المشروع، والبدء فورا فى عمليات رصف وتطوير طريق شارع الصفصافة لتيسير الحركة المرورية ، وتحسين الوضع البيئى، بما ينعكس ايجابيا على ساكني المنطقة.

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