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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خير بلدنا.. حصاد محصول الذرة الشامية في المنيا| شاهد

حصاد محصول الزرة
حصاد محصول الزرة الشاميه

قدم موقع “صدى البلد”، بثا مباشرا لحصاد محصول الذرة الشامية بالمنيا والذي يعد أحد المحاصيل الصيفية التي يعتمد عليها المزارعين والتى تدخل  فى صناعة الخبز " البتاو" وعلف الماشية والطيور وإنتاج زيت الطعام.

 

كما يتميز  محصول الذرة الشاميه بقصر مدة بقائه فى الأرض فيصل عمره إلى 90 يوما ومن المحاصيل السهله في الزراعه.

يقول فاروق السيد  أحد المزارعين، إن محصول الذرة الشامية مبشر بالخير  الموسم الحالي فتتراوح إنتاجية الفدان ما بين 15 الي 20 أردبا وهذا المحصول هام جدا بالنسبة للمزارعين خاصة لدخوله فى صناعة الخبز المنزلى " البتاو" وأعلاف الماشية. 

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وأضاف عامر سلطان مزارع، أنه يتم زراعة الذرة الشامية عقب حصاد محصول القمح مباشرة وهو المحصول المبكر بينما المتأخر يتم زراعته بعد محصول البرسيم أو البطاطس ومدة بقائه في الأرض حوالى 90 يوما بعدها يبدأ موسم الحصاد.


وأشار إبراهيم توفيق مزارع، إلى أن الذرة الشامية يتم زراعتها في الأرض الطينية وكذلك الأرض الرملية، لذلك كان هناك توسعا فى زراعة المحصول فى الأعوام السابقة، خاصة مع اهتمام الدولة بالزراعة وأهم ما يميز الذرة الشامية دخوله فى بعض الصناعات مثل صناعة زيت  الطعام والخبر وعلف الماشية.

وأضاف محمود شادي مزارع أن المزارعين دائما حريصين على زراعة الذرة الشاميه باعتبارها محصول رئيسي للمزارع فيتم تخزينها من العام للعام إما لاستخدامه فى الخبز أو حتى بالبيع فى حالة الاحتياج، لذلك تتوسع زراعة الذرة الشامية بالمنيا بمختلف المراكز التسع.

وأوضح سامي داود مزارع أن طريقة حصاد الذرة الشامية، تتم عن طريقة نظافة عود الذرة من الأوراق  وتركها معرضه  للشمس لفترة ثم يبدأ جنى المحصول من خلال العمال ووضعه فى الأجولة البلاستيكية وتحميله بعد أن يتم تعرضه للشمس بعد التقطيع، وهو من المحاصيل سهلة الزراعة الحصاد. 
شاهد لينك البث المباشر

https://fb.watch/mUuNOo0zyj/

 

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