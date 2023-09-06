محافظ المنيا يشيد بدور هيئة الاستعلامات في نشر الوعي والتثقيف ومواجهة الشائعات

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وبحث سبل التعاون مع مراكز الإعلام بالمحافظة، وذلك بحضور وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، على أهمية دور مراكز الإعلام في نشر الوعي والتثقيف ومواجهة الشائعات وحروب الأجيال التكنولوجية وكيفية التصدي لها، مشيراً إلي تقديم كل سبل الدعم لتمكين مراكز الإعلام بالمحافظة من أداء دورها الحيوي بالمجتمع المنياوى، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والمجتمعية المعنية.

من جانبه، أشاد رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بالجهود التنموية المبذولة على أرض المنيا، والدور الداعم الذي تقدمه المحافظة لمراكز الإعلام، مقدما درع الهيئة العامة للاستعلامات اهداء لمحافظ المنيا تقديرا لجهوده وعطائه الوطنى، كما قدم مجموعة مختارة من الكتب والمجلدات والدوريات مهداة من الهيئة.

وفى ختام اللقاء، أهدى محافظ المنيا درع المحافظة لرئيس قطاع الإعلام الداخلي تقديرا لهيئة الاستعلامات ودورها.