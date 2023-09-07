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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتوفير سكن مؤقت لأسرة بلا مأوى

سكن مؤقت لأسرة بلا
سكن مؤقت لأسرة بلا مأوى

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بحل مشكلة أسرة بلا مأوى تفترش كورنيش النيل بمدينة المنيا، وانتقل على الفور فريق التدخل السريع المحلى للمحافظة لموقع الحالة بكورنيش النيل وتم توفير سيارة لنقل الأسرة وأمتعتها لمركز استضافة المرأة بماقوسة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة المنيا ومديرية التضامن الاجتماعي وإدارتى خدمة المواطنين والأمومة والطفولة بالمحافظة.

 

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وبمتابعة لحظية من محافظ المنيا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أكد ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه تم دراسة حالة الأسرة وتبين أن الزوج يعمل موظفا بمجلس قروى طوخ الخيل والزوجة ربة منزل و لديهم أربعة أبناء منهم طفلة تعانى من مرض السكر ووالدة الزوجة أجرت مؤخرا عملية جراحية فى المخ وتم طردهم من شقتهم المستأجرة لعدم دفع القيمة الإيجارية المستحقة مما دفعهم إلى افتراش كورنيش النيل.

وتم على الفور نقلهم إلى مركز استضافة المرأة بماقوسة بمدينة المنيا لحين توفير سكن ملائم لهم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .

إستجابة فورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توفير سكن خدمة المواطنين سكن مؤقت مؤسسات المجتمع المدني مديرية التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع

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