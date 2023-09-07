عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي المجانى على 1684 حالة خلال قافلة علاجية بسمالوط بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن قيامها بتنفيذ قافلة طبية بمركز سمالوط تمكنت من خلالها من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

 

تقديم الخدمات البيطرية لـ 452 رأس ماشية خلال قافلة مجانية في ديرمواس المنيا

خير بلدنا.. حصاد محصول الذرة الشامية في المنيا| شاهد

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 4 و5 من سبتمبر الجاري بقرية الشراينة بمركز سمالوط. 

ونفذت القافلة من خلال 8 عيادات متنقلة في تخصصات “الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد”، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1684 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 205 حالات جراحة، و365 حالة أطفال، و289 باطنة، و85 نساء، و27 تنظيم الأسرة، و154 أسنان، و172 رمد، و276 جلدية، و111 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 167 تحليلا ً متنوعاً، و6 حالات أشعة سينية و 77 كشف مبكر للضغط والسكر، و10 حالات خلع أسنان، وتحويل 18 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ165 مترددا لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

الخدمات الطبية والعلاجية القوافل الطبية العلاجية الكشف الطبي المجاني اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة توقيع الكشف الطبى رفع الوعي الصحي سمالوط مديرية الصحة بالمنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ترشيحاتنا

الموقف من التجنيد .. بيان عاجل للسفارة المصرية في ألمانيا بأسماء هؤلاء الشباب

أحمد سعد يعود لـ زوجته والأخيرة ترقص .. فيديو جديد يثير الجدل

خلص الكلام .. محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

وزيرة التعاون الدولي لـ مسئولي "شنايدر إلكتريك": تشجيع الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص

الصحة تكشف أسباب تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

بالمستندات.. فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ