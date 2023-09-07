توقيع الكشف الطبي المجانى على 1684 حالة خلال قافلة علاجية بسمالوط بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن قيامها بتنفيذ قافلة طبية بمركز سمالوط تمكنت من خلالها من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 4 و5 من سبتمبر الجاري بقرية الشراينة بمركز سمالوط.

ونفذت القافلة من خلال 8 عيادات متنقلة في تخصصات “الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد”، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1684 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 205 حالات جراحة، و365 حالة أطفال، و289 باطنة، و85 نساء، و27 تنظيم الأسرة، و154 أسنان، و172 رمد، و276 جلدية، و111 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 167 تحليلا ً متنوعاً، و6 حالات أشعة سينية و 77 كشف مبكر للضغط والسكر، و10 حالات خلع أسنان، وتحويل 18 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ165 مترددا لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.