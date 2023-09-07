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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات البيطرية لـ 452 رأس ماشية خلال قافلة مجانية في ديرمواس المنيا

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

كثفت مديرية الطب البيطري بالمنيا من حملاتها والقوافل البيطرية التي يتم إطلاقها بالمجان لتقديم الخدمات البيطرية أو توعية المربين بطرق الحفاظ على الثروة الحيوانية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتوعية المربين بطرق الوقاية، وأهمية تحصين الماشية، وإجراء التحصينات الدورية لتفادي أخطار الأمراض بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

 

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من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت قافلة علاجية مجانية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، بمشاركة أطباء الإدارة البيطرية للمركز، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية لـ 452 رأس ماشية، لافتاً إلي أن الخدمات العلاجية المقدمة شملت مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية وعلاج الأمراض الباطنة والجراحة والفحص التناسلى باستخدام الأشعة ، بالإضافة إلى عقد الندوات الارشادية للتوعية بأمراض الحمى القلاعية و التهاب الجلد العقدي و تم توعية المربين بأهمية التأمين على الماشية للحفاظ على مواشيهم.

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