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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة فرصة تسلم 153 رأس أغنام لـ 51 أسرة بمركز مطاى المنيا

تسليم رؤوس ماشية
تسليم رؤوس ماشية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى "فرصة"، للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل و كرامة، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وخاصة فى القرى النائية، مستهدفة قطاعات النساء والشباب، لتقديم الدعم وتوفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة .

 

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وفى ذات السياق، أعلن هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، توزيع ١٥٣ رأس أغنام على ٥١ أسرة مستفيدة بقرية إبوان فى حفل نظمته التضامن الاجتماعي بمطاي، حيث قامت جمعية نهضة المحروسة بتسليم الأغنام بعد فحصها وتحصينها ووضع أرقام تأمينية عليها من قبل الإدارة البيطرية بالمركز وتسليمها إلى مستحقيها .

جدير بالذكر، أن مبادرة ( فرصة) يعمل تحت شعار " من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية" من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها، إلى جانب تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية المتمثلة فى زيادة الوعى وتنمية المهارات الإنتاجية وخاصة فى المجتمعات الريفية .

أسامة القاضي محافظ المنيا التضامن الاجتماعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحسين مستوى المعيشة تحسين الانتاج تعزيز الاقتصاد توفير فرص عمل للأسر الأولى بالرعاية

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