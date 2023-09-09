لزيادة الوعي .. تطوير بيت ثقافة دلجا بديرمواس في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على أهمية دور قصور وبيوت الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي لدى المواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف استثمار طاقات الشباب و بناء عقول النشء والتصدي للمفاهيم الهدامة والأفكار المتطرفة .



وتفقد عامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير بيت ثقافة دلجا، حيث وجه رئيس المركز على أهمية الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء .