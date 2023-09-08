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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. رفع كفاءة طرق وشوارع سمالوط ضمن خطة الرصف 2023 / 2024

بدء رصف شوارع سمالوط
بدء رصف شوارع سمالوط

تواصل الوحدات المحلية جهودها في متابعة تنفيذ خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

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وفى هذا السياق، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، عدداً من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام المالي 2023 / 2024 وذلك للوقوف علي أعمال تهيئة الشوارع ورفع الاشغالات بها تمهيداً للبدء في عملية الرصف ووضع خطة زمنية لإتمام الأعمال في الوقت المحدد حيث شملت الجولة (شارع المحطة - شارع مسجد أبو خضر- شارع السلام - شارع القذافي - شارع سور مدرسة الزراعة - شارع امتداد المدارس - شارع الشريف) وتفرعاتها بأحياء شمال وشرق المدينة.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والغاز وسنترال سمالوط والجهات المعنية للانتهاء من تجهيز الشوارع قبل بدء الرصف وتركيب بلاط انترلوك لمتفرعات الشوارع.

وقال رئيس المركز إن عملية الرصف تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق والشوارع المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم، مشيراً إلى أن مدينة سمالوط تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة

2023 2024 أسامة القاضي محافظ المنيا الصرف الصحي والغاز المشروع القومي بلاط انترلوك لرصف الطرق

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