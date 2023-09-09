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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضبط منظومة العمل .. محافظ المنيا يوجه بتكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية

حملات رقابية على
حملات رقابية على الوحدات الصحية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

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ففي مركز ديرمواس، كلف رئيس المركز، التفتيش الإداري والمالي بالمرور علي المستشفيات والمراكز الطبية بمدينة ديرمواس للوقوف على حالة الانضباط وتوافر الأدوية والمستلزمات والأمصال والأكسجين والتخلص الآمن من النفايات الطبية وحالة النظافة، ومتابعة سير العمل لتقديم خدمة صحية متميزة.

وفي مركز أبو قرقاص تم المرور على الوحدات الصحية بقريتي كوم المحرص، وكوم الزهير، لمتابعة سير العمل، والوقوف على مدى انتظام العاملين بالوحدات، وتلاحظ وجود عدد من المخالفات، وتم توقيع الجزاءات، وذلك حرصاً على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدات الصحية.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الإجراءات القانونية اللواء اسامة القاضي توقيع الجزاء والمراكز الطبية

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