بعد العاصفة دانيال.. بحر درنة يقذف المزيد من الجثث إلى الشاطئ

عرضت قناة الغد، تقريرا بشأن آخر تطورات ضحايا عاصفة "دانيال"، التي ضربت العديد من المدن الليبية أبرزها درنة.

وحسب التقرير المعروض على قناة الغد فإن بحر مدينة درنة مازال يقذف العديد من جثث الضحايا على شاطئ المدينة.

وأشار التقرير ،إلى أن عاصفة دانيال جرفت معها أحياء سكنية بأكملها إلى المياه، وأن أكثر المخاوف التى يخشى منها سكان المدينة هو انتشار الأوبئة.

الصليب الأحمر الليبي

وأفاد الصليب الأحمر الليبي بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وقال الصليب الأحمر في بيان له علي صفحته علي فيسبوك :من المعروف أن درنة مدينة ملوثة بـ مخلفات الحرب القابلة للانفجار بالتالي فإن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة.