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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|توقعات بسقوط أمطار على عدة محافظات وهذا سبب انتشار الرائحة الكريهة في الجو.. والهلال الأحمر المصري يجهز معونة تزن 87 طنًا لإرسالها إلى ليبيا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو مساء أمس عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي.

ضياء رشوان: لجنة الأحزاب تنتهي من أعمالها الخميس المقبل
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني حريص دائما على أن تكون الجلسات العامة فيها تعبير عن كل الآراء، وأن تكون الجلسات الخاصة لتحويل الآراء إلى اتجاهات واضحة باقتراحات محددة.


حليمة: الدعم المصري للأشقاء فى ليبيا والمغرب رسمي وشعبي
قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف مصر تجاه الكارثتين الإنسانيتين اللاتي حللن بالمغرب و ليبيا ، موقفا ليس غريبا عليها تجاه أشقائها العرب.


100 مليار جنيه .. الصحة: 95 مليون شخص يستفيد من المبادرات الرئاسية
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرات الرئاسية تأتي تحت عنوان كبير وهو أن الدولة المصرية والوزارة مع المواطن من اليوم الأول، منذ بداية اختياره لشريك الحياة لبدء الأسرة من خلال المبادرة الرئاسية للكشف على المقبلين على الزواج، والتي أطلقت في شهر فبراير الماضي، مع الكشف على أكثر من 700 ألف شخص. 


الهلال الأحمر المصري: تجهيز معونة كاملة تزن 87 طنا لإرسالها إلى ليبيا
قال لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن هناك مساعدات موجهة لكل من ليبيا والمغرب، حيث تم رصد الاحتياجات الأساسية لهما في ظل الكوارث الطبيعية التي ضربت البلدين.


أجواء خريفية.. الأرصاد : توقعات بسقوط أمطار على عدة محافظات | فيديو
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية ، إن المنخفض الجوي بدأ في التأثير على المناطق الشرقية للبلاد ، وطقس اليوم كان متقلبا ومثير للرياح والاتربة .


مساعد وزيرة البيئة: منتدى الاستثمار المناخي الأول من نوعه في مصر
‏قال محمد معتمد عيسوي، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر هو المنتدى الأول من نوعه في مصر وهو منتدى للاستثمارات البيئة والمناخية والمنتدى يركز على الاستثمارات في المجالات البيئة والمناخية والتي هي خمس مجالات، السياحة البيئة، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والطاقة المستدامة، والزراعة والإنتاج الغذائي.


انتشار رائحة كريهة في الجو.. مستشار وزير الزراعة يوضح علاقتها بالعاصفة دانيال
‏قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن ما جاء إلى مصر ليست العاصفة دانيال تماما، فالعاصفة انتهت بمرور المنخفض الجوي للبحر المتوسط قبل حتى الوصول إلى ليبيا وهي خاصة بمنطقة معينة وهي جنوب أوروبا باليونان.


أحمد موسى: تعرضت لسيل من السباب والشتائم بسبب النقاب
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنه تعرض لسباب وشتائم عديدة من خلال لجان إلكترونية، وهجوم كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه عن النقاب في مصر، لافتا إلى أن هناك مئات من الحسابات التي وصفها بـ "القطيع" قامت بسبه وشتمه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 


المباني اختفت.. الإسعاف الليبية تروي تفاصيل مروعة بشأن الإعصار دانيال
قال أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي، إن حصيلة ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة فقط 3 آلاف شخص، مع الحديث عن 5 آلاف مفقود كحصيلة تقديرية فقط لا غير، وكل ذلك هي أرقام مبدئية فقط لا غير، فضلا عن 7 آلاف جريح، وأرقام عبارة عن كارثة وفاجعة حقيقية بعد الإعصار دانيال المدمر. 


أول رد من المستشار القانوني لنادي للزمالك على محامي عمرو أديب بخصوص مرتضى منصور
أكد المستشار محمود خالد، مدير الشئون القانونية بنادي الزمالك السابق، أنه لديه لوم على طارق جميل سعيد، محامي الإعلامي عمرو أديب، مشيرا إلى أن لومي له، أنه ذكر اسم المستشار مرتضى منصور بدون لقب.
 

وزيرة البيئة: لدينا نظام للإنذار المبكر للتنبؤ باحتمالية حدوث كارثة طبيعية
علقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ظاهرة العاصفة دانيال والفيضانات والسيول الضخمة التي خلفتها العاصفة في ليبيا.
 

الأرصاد الجوية الحوار الوطني الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية السفير صلاح حليمة الصحفي ضياء رشوان الكوارث الطبيعي المبادرات الرئاسية المستشار مرتضى منصور المنسق العام للحوار الوطني

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