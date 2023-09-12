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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة البيئة: لدينا نظام للإنذار المبكر للتنبؤ باحتمالية حدوث كارثة طبيعية

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

علقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ظاهرة العاصفة دانيال والفيضانات والسيول الضخمة التي خلفتها العاصفة في ليبيا.

 

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وقالت ياسمين فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  لدينا نظام للإنذار المبكر للتنبؤ باحتمالية حدوث أي كارثة طبيعية".

 

وأضافت ياسمين فؤاد:" نظام الإنذار المبكر يجعلنا نستعد قبل أي كارثة طبيعية  بـ 3 او 4 أيام ".

 

وتابعت ياسمين فؤاد:" الدولة المصرية نفذت إجراءات كثيرة للوقاية من أي تغيرات مناخية ومنها غجراءات حماية الشواطيء المصرية لمنع غرق الشواطيء ". 

 

وأضافت ياسمين فؤاد :" الارتفاع الشديد في درجة حرارة الأرض يتسبب في مثل هذه الأعاصير والفيضانات أو الجفاف الشديد".

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