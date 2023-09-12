مساعد وزيرة البيئة: منتدى الاستثمار المناخي الأول من نوعه في مصر

‏قال محمد معتمد عيسوي، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر هو المنتدى الأول من نوعه في مصر وهو منتدى للاستثمارات البيئة والمناخية والمنتدى يركز على الاستثمارات في المجالات البيئة والمناخية والتي هي خمس مجالات، السياحة البيئة، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والطاقة المستدامة، والزراعة والإنتاج الغذائي.

وأضاف ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، أن المنتدى سعى اليوم الى جمع كافة أطراف منظومة الاستثمار البيئي والمناخي وجمع ممثلي الجهات الحكومية والقائمين على صناعة السياسة وجمع القطاع المصرفي والقطاع المالي، مؤكدا أن شركات القطاع الخاص كانت المستهدف الرئيسي في المنتدى لأن من المهم أن يعرفوا جيدا أن هناك حوافز استثمارية للاستثمار في هذه المجالات.